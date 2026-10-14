ಗಾಲ್ವೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಅಡಗಿರುವುದು ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಟಾ! ತೀವ್ರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಮಾದರಿ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಛಾಯೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದೇ ಅವುಗಳ ಜೈವಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಗಾಲ್ವೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಉದ್ದೇಶ:
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಲು ಜೀವಿಗಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ! ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಅಪೋಸೆಮ್ಯಾಟಿಸಮ್' ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಣಜಗಳು, ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಾರ್ಟ್ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರಲ್ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಇಂತಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.
450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಕಾಲಜಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುವ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು 'ಐನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್' ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಾವಿರಾರು ನೈಜ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ವಿಷ ಮತ್ತು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಟು
ವಿಷಪೂರಿತವಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು.
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಾತ್ರ
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ವಿಕಸನ
ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಶತ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ, ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಶತ್ರುಗಳು ಹಿಂದೆಗೆಯಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡಗುವ ಹಾವುಗಳೂ ಇವೆ
ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದೇನಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅಡಗುವ ಕಲೆ ಹೊಂದಿವೆ.
ನಾಗರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಜಯ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನೈಜ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕೃತಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಶತ್ರುಗಳ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಪರಭಕ್ಷಕಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.