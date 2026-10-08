ಫ್ಲೋರಿಡಾದ Burmese python ಗಂಡು ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟೆರೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಋತುಮಾನ ಮಾದರಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಅವಧಿಯೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಮಿಲನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗಮನಿಸಲು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವುಗಳ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ Burmese pythonಗಳ ಗಂಡು ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ
ಮಿಲನ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾದಂತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚುರುಕು
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಯಸ್ಕ ಗಂಡು Burmese pythonsಗಳ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿವಿಧ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟೆರೋನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟೆರೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಋತುಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟೆರೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟೆರೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ತಾಪಮಾನಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ
ಋತುಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸುಳಿವು
ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಕಿನ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಗಂಡು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಕ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದೇಹಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ Burmese python ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಿಲನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಂಡು Burmese pythonsಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬಹುದು.