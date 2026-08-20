ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 3.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಜೈವಿಕ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ಉಗಮವು ಹಿಂದೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿಯ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಅವಶೇಷಗಳು, ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂದೇ ಇತ್ತೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 3.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದ ಜೈವಿಕ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಶೋಧನೆಯು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಉಗಮವು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗಳು
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿಯ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಜೀವಕೋಶದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಟ್ಟವಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾ ಹೊಂದಿರುವ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕಾಲದ ಪರಿಸರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಭಾರತ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಒಮಾನ್ ದೇಶಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ (Hydrothermal vents) ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಖ ಹಾಗೂ ಸಿಲಿಕಾಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದವು.
3.497 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಲಿಯೋರ್ಕೇನ್ (Paleoarchean) ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 3.497 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. 3.6 ರಿಂದ 3.2 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗವು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳ ಮೂಲಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂಖಂಡದ ಭಾಗವಾದ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ ಕ್ರೇಟನ್ನ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 'ಜಿರ್ಕಾನ್' ಸ್ಫಟಿಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಸದ ಐಸೊಟೋಪ್ಗಳನ್ನು (Lead isotopes) ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಿಖರ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಿತಾರ್ದಾರಿ ಚೆರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ
ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಸಿಲಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಕೆಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಇಂಗಾಲದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಂಧಿಯಾದವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೆರ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಖನಿಜಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಭಿತಾರ್ದಾರಿ ಚೆರ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಎಂಟು ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ನಿಖರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೆರವಾದವು. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಈ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಪದರವು (Microbial mat) ಕಳೆದ 3.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಜೈವಿಕ ಸಹಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ
ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಐಸೊಟೋಪ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಈ ವಸ್ತುವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಜೀವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಕಾರ್ಬನ್-13 ಗಿಂತ ಹಗುರವಾದ ಕಾರ್ಬನ್-12 ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಭಿತಾರ್ದಾರಿ ಚೆರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಇಂಗಾಲದ ಸಮತೋಲನವು, ಜೀವಿಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ 'ಇಂಗಾಲದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ' (Carbon fixation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 3.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಚಕ್ರ (ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ) ಅಥವಾ ಅಸಿಟೈಲ್-CoA ಮಾರ್ಗದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ
"ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾರಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮುದ್ರಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು" ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಹಳೆಯ ಸಾವಯವ ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ ಕ್ರೇಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಜೈವಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೈಜ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.