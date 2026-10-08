ಅಮೆರಿಕದ ಒಕ್ಲಹೋಮಾದ ಏಮ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಕುಳಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಈ ಘಟನೆಯು 46.7 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಬದಲಾಗಿ 37 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ 'ಲೇಟ್ ಡೆವೋನಿಯನ್' ಮಹಾ ಅಳಿವಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟಿನ್ (ಟೆಕ್ಸಾಸ್): ಅಮೆರಿಕದ ಒಕ್ಲಹೋಮಾದ ಏಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಯ ಅಪ್ಪಳಿಕೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಈ ಏಮ್ಸ್ ಪ್ರಭಾವ ರಚನೆಯು ಸುಮಾರು 467 ಮಿಲಿಯನ್ (46.7 ಕೋಟಿ) ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಡೋವಿಷಿಯನ್ (Ordovician) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಆಸ್ಟಿನ್) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸುಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನವು, ಉಲ್ಕಾಪಾತದಿಂದ ಕರಗಿದ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿನ 'ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಫಟಿಕಗಳನ್ನು' (Zircon Crystals) ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ಸುಮಾರು 370 ಮಿಲಿಯನ್ (37 ಕೋಟಿ) ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಮಹಾ ಘಟನೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯು ಸುಮಾರು 100 ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಕೋಟಿ) ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ! ಈ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ 'ಲೇಟ್ ಡೆವೋನಿಯನ್' (Late Devonian) ಮಹಾ ಅಳಿವಿನ ಘಟನೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೂಗತ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಏಮ್ಸ್ ಅಪ್ಪಳಿಕೆ ರಚನೆಯು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಕುಳಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಒಕ್ಲಹೋಮಾದ ಏಮ್ಸ್ ಬಳಿಯ ಭೂಮಿಯ ಆಳದ ಶಿಲಾಪದರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು 467 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆರ್ಡೋವಿಷಿಯನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಲ್ ತರಹದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪಾದ 'ಕೋನೋಡಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ' ಸೇರಿದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಗವು ಆರ್ಡೋವಿಷಿಯನ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ದಾಳಿಯ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಏಮ್ಸ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ.
ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ನೀಡಿದ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪುರಾವೆ
ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲೋಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಯುರೇನಿಯಂ-ಲೀಡ್ (U-Pb) ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಯಾನು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಲೇಸರ್ ಅಬ್ಲೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿತು. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಮಾದರಿಗಳು 369.7 ಮಿಲಿಯನ್ (±5.9 ಮಿಲಿಯನ್) ವರ್ಷಗಳ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡೋಲುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಧಾನ್ಯಗಳು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ತೀವ್ರ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಷ್ಟೇ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅಂಶ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಏಕೆ?
ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕೋನೋಡಾಂಟ್ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿ ನೂತನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗಿದ್ದವು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಬಂಡೆಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ್ದರು!
ಲೇಟ್ ಡೆವೋನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಮಹಾ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವೇ?
ಹೊಸ ಕಾಲಗಣನೆಯು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜೈವಿಕ ನಾಶದ ಅವಧಿಯಾದ 'ಫ್ರಾಸ್ನಿಯನ್-ಫ್ಯಾಮೆನಿಯನ್' (Frasnian-Famennian) ಗಡಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 372 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಮಹಾ ಅಳಿವಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಶೇಕಡಾ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದವು.
ಏಮ್ಸ್ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಕೆಯೊಂದೇ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಸರಣಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾಳುಗೆಡವಿದ್ದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾಲಾವಧಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.