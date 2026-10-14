ನಾಸಾದ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 28.10 ಮೈಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ರೋವರ್ನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. 'ಆಟೋನವ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವಕಣಗಳ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿಯ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.
ನಾಸಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್' ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೆಂಪು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಐದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ಈ ಆರು ಚಕ್ರಗಳ ರೋವರ್ನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ 28.10 ಮೈಲಿಗಳಿಗೆ (ಸರಿ ಸುಮಾರು 45.22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಾಸಾದ 'ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ರೋವರ್' ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ 28.06 ಮೈಲಿಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುರಿದಿದೆ. ನಾಸಾದ ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪ್ರಕಾರ, ರೋವರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ 2,006 ನೇ ಮಂಗಳದ ದಿನ ಈ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಧ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ:
2004 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದ ನಾಸಾದ 'ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ' ರೋವರ್, 2018 ರವರೆಗೆ ಸತತ 5,111 ಮಂಗಳದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28.06 ಮೈಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಕೇವಲ 2,006 ಸೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವಧಿಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್, 1972 ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಲೊ 17 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಿಸಿದ 22.2 ಮೈಲಿಗಳು ಹಾಗೂ 1973 ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ 'ಲುನೋಖೋಡ್ 2' ರೋವರ್ ಕ್ರಮಿಸಿದ 24.2 ಮೈಲಿಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ದಾಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಸಾ ಈ ರೋವರ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, 2028 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜೆಜೆರೊ ಕ್ರೇಟರ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ 'ಆಟೋನವ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:
ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಅದರ 'ಆಟೋನವ್' ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಚರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆಲೋಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಿಂತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ನಾಸಾದ ಮೊದಲ ಮಾರ್ಸ್ ರೋವರ್ 'ಸೋಜೋರ್ನರ್' ಕೇವಲ 20 ಮಾಪನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ನೋಟದಲ್ಲಿ 600,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಯಾಣ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಚನೆಗೂ ಕಾಯದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಶೇ. 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಈ ರೋವರ್ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು 412 ಮೀಟರ್ (1,351 ಅಡಿ) ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು.
ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಕುರುಹುಗಳ ಶೋಧ:
ಜೆಜೆರೊ ಕ್ರೇಟರ್ನ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ ಭಾಗದಿಂದ ಇಡುಬಿ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ತನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ರೋವರ್, ಚೆಯಾವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಜೀವಕಣಗಳ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೋವರ್ 29 ವಿಭಿನ್ನ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಇವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಜಲರಾಶಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋವರ್ನ ಚಲನಶೀಲತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೋವರ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋವರ್ ಕುಳಿಯ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ, 'ರೈನ್ಬೋ ಜಲಪಾತ' ಎನ್ನಲಾಗುವ 328 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೊರಪದರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಗಳ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತೇ ಎನ್ನುವ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿದೆ.