ಇಸ್ರೋ, ತನ್ನ LVM3-M6 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ: ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ಲಾಂಚ್
ಇಸ್ರೋದ LVM3 ಅತಿ ಭಾರದ ಪೇಲೋಡ್, ಯುಎಸ್ನ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-2 ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ
ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ: ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ -2 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಇಸ್ರೋದ ಎಲ್ವಿಎಂ 3- ಎಂ 36 ರಾಕೆಟ್ ಉಡ್ಡಯನಗೊಂಡಿದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ನೆಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.54ಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ 6100 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದೆ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಮಿಷನ್ ವಿವರಗಳು
LVM3-M6/ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಮಿಷನ್, LVM3 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಮೀಸಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಎಎಸ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ನ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಮಿಷನ್ LVM3ನ ಆರನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, LVM3-M6 ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಭೂ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಭೂ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ
LVM3 ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಅತಿ ಭಾರದ ಪೇಲೋಡ್
LVM3 ಚಂದ್ರಯಾನ-2, ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮತ್ತು 72 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಎರಡು ಒನ್ವೆಬ್ ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. LVM3ನ ಹಿಂದಿನ ಉಡಾವಣೆ LVM3-M5/CMS-03 ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್
AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್, ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ವಿಶೇಷ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು 4G ಮತ್ತು 5G ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.