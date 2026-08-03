ಜಪಾನಿನ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಜೋ ನಾಗಾಯ್, ರೂಪಾಂತರದ ನಂತರ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಂಬಳಿಹುಳುವಿನ ಜೀವನದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ವಾಸನೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳು, ಚಿಟ್ಟೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಆ ವಾಸನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದವು, ಇದು ನೆನಪುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ಕಂಬಳಿಹುಳು (Caterpillar) ಕೋಶದೊಳಗೆ (Chrysalis) ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಂದರ ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ (Butterfly) ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ (Metamorphosis) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೂಪಾಂತರದ ನಂತರ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಕಂಬಳಿಹುಳುವಿನ ಜೀವನದ ನೆನಪುಗಳು ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಪಾನಿನ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಜೋ ನಾಗಾಯ್ (Jo Nagai) ಕಂಡುಕೊಂಡ ಉತ್ತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೇ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅದ್ಭುತ ಶೋಧನೆ!
ಜಪಾನಿನ ಕೋಬೆ (Kobe) ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಜೋ ನಾಗಾಯ್, ತನ್ನ ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ. ತಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಗೂಡಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಳಿಗೇ ಮರಳಿ ಬರುವುದನ್ನು ಆತ ಗಮನಿಸಿದ. "ನಾನು ಸಾಕಿದ ಈ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆಯೇ?" ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಬಾಲಕನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.
ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವೇ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾರ್ಜ್ಟೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (Georgetown University) ಡಾ. ಮಾರ್ತಾ ವೈಸ್ (Dr. Martha Weiss) ಅವರೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗ!
ಡಾ. ಮಾರ್ತಾ ವೈಸ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಜೋ ನಾಗಾಯ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ. ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಣ್ಣೆಯ (Lavender oil) ವಾಸನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಂಪನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ. ನಂತರ ಆ ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಾದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಸನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಬಳಿಹುಳುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಂತೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ರೂಪಾಂತರದ ನಂತರವೂ ಅದೇ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ವಾಸನೆಯಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದವು.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ ನೆನಪು!
ಜೋ ನಾಗಾಯ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ನೆನಪುಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ (Offspring) ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಕಲಿತಿದ್ದ ಅದೇ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವು.
ತನ್ನ 33 ಪುಟಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ಜೋ ನಾಗಾಯ್, "ರೂಪಾಂತರದ ನರಮಂಡಲದ ಮಹಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರವೂ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಂಬಳಿಹುಳುವಿನ ಹಂತದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 10 ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ (Entomologists) ಸಮುದಾಯವೇ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.