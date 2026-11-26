ಆಂಡ್ರೊಮಿಡಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದು ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಂಗಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನುಂಗಿಹಾಕಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ದೂರದರ್ಶಕ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆಂಡ್ರೊಮಿಡಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ: ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರದೊಳಗೆ ಸೇರಿಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ!
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಡ್ರೊಮಿಡಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ನುಂಗಿಹಾಕಿದೆ. ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿವಿಧ ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದ ದತ್ತಾಂಶವೂ ಈ ಘಟನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಬಿಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.
ಆಂಡ್ರೊಮಿಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
'ಬಾವೋ' ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಪರೂಪದ ವಿಲೀನ
ಆಂಡ್ರೊಮಿಡಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಬಾವೋ' (Bao) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾದ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು. ಅದರ ಹೊರಪದರ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು.
ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ?
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿತ್ತು.
- ಇದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
- ಇದರ ತ್ರಿಜ್ಯ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 350 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು.
- ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 18,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತ್ತು.
- ಇದರೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂರ್ಯನ ಶೇ.70ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಗಾಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
2018ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬದಲಾವಣೆ
ಸುಮಾರು 2018ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರವು ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊರವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅದರೊಳಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾದ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸತೊಡಗಿತು. ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರವು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಕಕ್ಷೆ ಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟ
2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊಳಪು ಸುಮಾರು 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊರಭಾಗದ ಅನಿಲವೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತು.
ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ದೂರದರ್ಶಕ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು
ನಾಸಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತಿಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು.
ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವು ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಧೂಳಿನ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ; ಅದರ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳು ದೊರೆತವು.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಹೊಸ ದಾರಿ
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು 'ಕಾಮನ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್' ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊರಪದರದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು 'ಕಾಮನ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್' ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊರಪದರದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾವೋ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಈ ಘಟನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ.