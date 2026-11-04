ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಡಾ. ರಮ್ಯಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಚೆ ಅವರು ನಾಸಾದ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ PUFFINS ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಈ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 40 ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ರಮ್ಯಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಚೆ ಅವರು ಇದೀಗ ನಾಸಾದ ಮಹತ್ವದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆ PUFFINSನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹180 ಕೋಟಿ) ಅನುದಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು.
ಕೊಲಂಬಿಯಾ ದುರಂತದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ನಾಂದಿ
ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಸಕ್ತಿಗೆ 2003ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ದುರಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಆ ಘಟನೆ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದವು.
ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಇಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
2012ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (IIA) ಸೇರಿ ಖಗೋಳ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪುಣೆಯ IUCAAದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅರಿಜೋನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನ
PUFFINS ಎಂದರೆ Polarimetry in the Ultraviolet to Find Features in INterStellar dust. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 10 ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಸಣ್ಣ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 70 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧೂಳಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಜ್ಞರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ
ನಾಸಾದ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಸುಮಾರು 40 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯ ದೂರದರ್ಶಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು 2029–2030ರ ಅವಧಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ರಮ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.
ಸಣ್ಣ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.