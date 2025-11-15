Zomato CEO Deepinder Goyal Continue Gravity Causes Human ageing ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಲು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಈಗ ಎಟರ್ನಲ್ ಎಂದು ಬದಲಾಗಿರುವ ಜೋಮೋಟೋದ ಸಿಇಒ ದೀಪೀಂದರ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.15): ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೆದುಳು ಕೂಡು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಟರ್ನಲ್ ಸಿಇಒ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಮಾನವ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಉದ್ಯಮವಾದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಊಹೆಯಾಗಿದೆ. ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯೆಲ್ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯೇ ಮಾನವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತ. ಕ್ರಮೇಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯೆಂದರೆ, ಮೆದುಳು ಹೃದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಮೆದುಳಿನಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ.
ನೇರ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು (CBF) 17% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡಿಮೆಯಾದ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೆದುಳಿನ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾದಿಸಿದೆ: ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೆದುಳು ಕಾಂಡ. ಅವುಗಳ ಕುಸಿತವು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
20 ರಿಂದ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ CBF 20–40% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ - ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ
ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಮೂಳೆ ನಷ್ಟ, ಸ್ನಾಯು ಕ್ಷೀಣತೆ, ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೇಗವರ್ಧಿತ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಶಾರೀರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.
ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಂತ 1G ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೇಳಿದೆ.
"ಇದುವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಂತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ, ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಯಸ್ಸಾದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾವಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಈ ಊಹೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತಂಡವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾವಲಿಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ದೇಹದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
"ಸ್ಲೋತ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಗಳಂತಹ ಇತರ ಅನೇಕ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಹೊರಗಿನ ಜೀವಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಹೃದಯದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾತಿಗಳ ಮಟ್ಟದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಅನ್ವೇಷಿಸದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಊಹೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮಾನವರಲ್ಲಿ, ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಡೇಟಾವು ಕುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಡಿಮೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೋಟ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್, ಈ ಊಹೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಳೀಯ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.