ಬೀಜಿಂಗ್ (ಜ.08) : ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಣ ಮತ್ತು ಬರಡು ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹವೆಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚೀನೀ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದೆ. ನೀರಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬಹುದಾದ ಎಂಟು ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮಂಗಳನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಇತಿಹಾಸದತ್ತ ಬೆರಳು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಹೆಬ್ರಸ್ ವ್ಯಾಲೆಸ್ (Hebrus Valles) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಬಂಡೆಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಗುಹೆಗಳು (Karst Caves) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಹೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಡೈಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೆಬ್ರಸ್ ಕಣಿವೆಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಹೆಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಹೆಬ್ರಸ್ ವ್ಯಾಲೆಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಳವಾದ ಕುಳಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಕುಳಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಅಂಚುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅವಶೇಷಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕೇವಲ ಕುಳಿಗಳಾಗಿರದೆ, ಮಂಗಳನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆಳಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಸಾ ಡೇಟಾಗಳು
ನಾಸಾದ ಹಲವಾರು ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವೇಯರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಡೇಟಾವು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು, ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳಂತಹ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ನೀರಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬಂಡೆಗಳು
ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮಂಗಳನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಈ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಕರಗುವ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸವೆಸಿ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳನ ರಚನೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ಜೀವವಿದ್ದಿತೇ?
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಮಂಗಳನ ತೀವ್ರ ಸೌರ ವಿಕಿರಣ, ಧೂಳಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಂತಹ ಗುಹೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಮಂಗಳಯಾನಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಂಗಳನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಂಗಳನ ಕೆಳಗಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಜೀವದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹದ ಈ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.