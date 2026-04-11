ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 10 ದಿನಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಏ.11): 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಾನವನ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಯಾನ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II' (Artemis II) ಮಿಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4,06,778 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮಾನವರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ (Splashdown) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒರಿಯನ್ (Orion) ನೌಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಕಮಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮ್ಯಾನ್, ಪೈಲಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ತಜ್ಞರಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಗಂಟೆಗೆ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೌಕೆಯು ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಿತು.
21ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಯಾನ
ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮಾನವ ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. 10 ದಿನಗಳ ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಭೂಮಿ ಉದಯಿಸುವ (Earthrise) ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು
ಈ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ I ಮಾನವರಹಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು, ನೌಕೆಯ ಒಳಗಿನ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಚಲನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುವಾಗ ನೌಕೆಯು ಎದುರಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಒರಿಯನ್ ಹೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ (Heat Shield) ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ನೌಕೆಯ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ನೀಡಿದ ಡೇಟಾ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III' ಯೋಜನೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಸಾ ಐದು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವನನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ನಾಸಾ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಾಗ, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಕಿರುನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನಾಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಯಶಸ್ಸು ಮಾನವನನ್ನು ಕೇವಲ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೂ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.