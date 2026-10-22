ಇಟಲಿಯ ಪಾಂಪೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 79ರ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದ 'ಮಾರ್ಕಸ್ ಫೇಬಿಯಸ್ ರುಫಸ್' ಭವನವನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1980ರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಅರಮನೆಯು ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.
ಪಾಂಪೆ (ಇಟಲಿ): ಪ್ರಾಚೀನ ಇಟಲಿಯ ಪಾಂಪೆ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಮಾರ್ಕಸ್ ಫೇಬಿಯಸ್ ರುಫಸ್’ ಭವನಕ್ಕೆ ನೂತನ ಕಳೆ ಬರಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಅರಮನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾಂಪೆ ಪುರಾತತ್ವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿ.ಶ. 79 ರ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ಇತಿಹಾಸ:
ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 79 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೌಂಟ್ ವೆಸುವಿಯಸ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಯಾನಕ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಾಂಪೆ ನಗರವೇ ಬೂದಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ರೋಮ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಅರಮನೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ 'ಮಾರ್ಕಸ್ ಫೇಬಿಯಸ್ ರುಫಸ್' ನಿವಾಸವೂ ಅಂದು ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಪಾಂಪೆ ನಗರದ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, ಜಟಿಲ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಈ ಭವನದ ಮಾಲೀಕರು ಅಂದಿನ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 1980 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
3,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈಭವ:
ಪಾಂಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣ 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೌನ್' ನಂತೆ ಈ ನಿವಾಸವೂ ಸುಮಾರು 3,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಅಂಗಳಗಳು, ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರಂಜಿಗಳು ಅಂದಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್' ಪ್ರಾಚೀನ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಮೇರುಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ರಾಜ ಡೇರಿಯಸ್ III ನಡುವೆ ನಡೆದ ಇಸಸ್ ಕದನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೈಲವರ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಪಲ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜರ್ಮನ್ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ $1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ದೇಣಿಗೆ:
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹೋಫರ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಪೆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಜುಚ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ ಅವರು ಬರೆದ "ಪಾಂಪೆ: ದಿ ಎನ್ಚ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಸಿಟಿ" ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಹೋಫರ್ ಈ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೋಫರ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 'ಪಾಂಪೆ ವೀನಸ್' ಹಸಿಚಿತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ:
2021 ರಿಂದ 2023 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನವೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಪಾಂಪೆ ವೀನಸ್' ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಸಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಹಡಿಗಳ ಜಟಿಲ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಂತಹ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 3D ಗೈಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಈ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ನೇಪಲ್ಸ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ 2,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೋಮನ್ ವೈಭವ!"