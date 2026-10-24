ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಪರಮಾಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಂದೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಂಬಿದೆ. ‘ಅತ್ತಿಗೆ-ಮೈದುನ’ ಎಂಬಂತಿದ್ದ ಧನ್ವೀರ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈಗ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಸಲೀ ಸತ್ಯ ಏನು? ನೋಡಿ..
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಧನ್ವೀರ್ ಮಾತಿನ ಹಿಂದಿದೆಯಾ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯ!?
ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಪರಮಾಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಂದೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಂಬಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ‘ಅತ್ತಿಗೆ-ಮೈದುನ’ ಎಂಬಂತಿದ್ದ ಧನ್ವೀರ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರೋ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಹಲವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಗುಮಾನಿ ಇತ್ತು! ಇದೀಗ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಆಪ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿರುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ‘ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ’ದ ಹಿಂದೆ ಬೇರೇನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ! ಧನ್ವೀರ್ ಸ್ನೇಹಿತನ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್, ಕಾರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರೋಪ
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪದ ಚರ್ಚೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಧನ್ವೀರ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಶಿ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಧನ್ವೀರ್ ಸ್ನೇಹಿತನ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಧನ್ವೀರ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಶಿ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ವೀರ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧನ್ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಮಾತುಗಳು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಡಿಯೋದ ನೈಜತೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣ, ಇದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆರೋಪವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಧನ್ವೀರ್
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ದರ್ಶನ್ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಧನ್ವೀರ್ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಪರಸ್ಪರ ದೂರುಗಳ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ವೀರ್ ಸ್ನೇಹಿತನದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾವು ನೀಡಿದೆ.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹೇಳಿಕೆಗಳೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ!
ವೈರಲ್ ಆಡಿಯೋ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ, ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥದ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವೇ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಥವಾ ಧನ್ವೀರ್ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಒಂದೆಡೆ ಧನ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆಡಿಯೋ—ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ದರ್ಶನ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಡಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ವೈರಲ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಬಹುದು.