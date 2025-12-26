ತೆಲುಗು ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಚಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ನಟಿಸಿದ 'ದಂಡೋರಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಚಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಅಂಗಾಂಗಳು' ಕಾಣುವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರುವ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅನಸೂಯಾ, ಚಿನ್ಮಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದವು. ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಶಿವಾಜಿಗೆ ನೋಟಿಸ್
ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನಕರ ಧೋರಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಿಳಾ ಕಾಯ್ದೆ 1998ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 16(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಶಿವಾಜಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 27ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬುದ್ಧ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಶಿವಾಜಿ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 'ದಂಡೋರಾ' ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ, ಎರಡು ಅಸಂಸದೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಏನೇ ಆದರೂ, ಆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಎರಡು ಪದಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತೇ ಹೊರತು, ಅವಮಾನಿಸಬೇಕು, ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರೋ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಶಿವಾಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶಿವಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ದಂಡೋರಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಹುಡುಗಿಯರು, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಕಂಡಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಾವೇ ದರಿದ್ರ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ಸೀರೆಯಲ್ಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ಮೈತುಂಬ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, 'ಅಂಗಾಂಗ' ಕಾಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎದುರಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ದರಿದ್ರ ಮುಂಡೆ, ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲಾ?' ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನ್ನಬೇಕು ಒಳಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನ್ನಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಇಲ್ವಾ? ಅಂತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ... ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ' ಎಂದು ಶಿವಾಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ತಿಂಗಳ 25ಕ್ಕೆ ದಂಡೋರಾ ರಿಲೀಸ್
ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ದಂಡೋರಾ' ಸಿನಿಮಾ ಈ ತಿಂಗಳ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಾಜಿ, ನವದೀಪ್, ನಂದು, ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ, ರವಿಕೃಷ್ಣ, ಮೌನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಧ್ಯ, ಅದಿತಿ ಭಾವರಾಜು ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೌಕ್ಯ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮುಪ್ಪನೇನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಳಿ ಕಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್, ಟ್ರೈಲರ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.