ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. 1986ರ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. 1986ರ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಿಂದ ಪೋಷಕ ನಟಿಯವರೆಗೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರಗಳವರೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಕಂಡಿರುವ ತಾರಾ, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಲಾ ಪಯಣದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾರಾ, ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಂದು 40 ವರ್ಷ... ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿ ತೆರೆದ ತಾರಾ!
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತಾರಾ, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು 40 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವ, ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಗೌರವಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬದುಕು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ, ರೂಪಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ’
ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಬರಹಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಾರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಮರೆಯದ ತಾರಾ!
40 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತಾರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆಯಮ್ಮನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಲೀಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಾತ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾವು ನಂಬಿರುವ ದೇವರಿಗೂ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ!
ತಾರಾ ಅವರ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಸಂಭ್ರಮ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶೇಷ ಕೇಕ್ ತರಿಸಿ ತಾರಾ ಅವರಿಂದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ‘ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾರಮ್ಮ’ ಎಂದು ಹಲವರು ನಟಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕಿಯಿಂದ ‘ತಾರಮ್ಮ’ವರೆಗೆ... ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಪಯಣ!
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಟನೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಗೌರವಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ‘ತಾರಮ್ಮ’, ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದೇ ಅವರ ಕಲಾ ಪಯಣದ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು.