ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ..
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರ ಗಮನ ಇದೀಗ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ಗಳತ್ತವೂ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಓಟಿಟಿ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ, ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಎಂಟ್ರಿ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟರು ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಥನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ‘ದಿಯಾ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಖುಷಿ ರವಿ ‘ಅಯ್ಯನ ಮನೆ’ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಡ್ರಾಮಾ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ‘ಅಯ್ಯನ ಮನೆ’ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ‘ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ’, ‘ಮಲ್ಲ’, ‘H2O’, ‘ಶ್ರೀಮತಿ’, ‘ಮಮ್ಮಿ ಸೇವ್ ಮೀ’, ‘ದೇವಕಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ‘ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ಎಂಬ 50 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಕೊರಿಯನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಓಟಿಟಿಗೆ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಎಂಟ್ರಿ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಟಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಆಪರೇಷನ್ ಬಂಗಾರಿ’ ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಓಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಥೆ ನೈಜ ಘಟನೆಯೊಂದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯೂ’, ‘ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ’, ‘ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್’ ಹಾಗೂ ‘ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಶ್ವಿಕಾ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋವೊಂದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಶ್ವಿಕಾಗೆ ಹಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗಭೂಷಣ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ‘ಜೆರಾಕ್ಸ್’ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಓಟಿಟಿ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ!
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಓಟಿಟಿ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ. ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ಗಳು ದೀರ್ಘ ಕಥನ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಸಿನಿಮಾದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್, ಖುಷಿ ರವಿ ಅವರ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಓಟಿಟಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.