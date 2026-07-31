'ಕರಾವಳಿ' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳ ಓಟದಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..
Karavali Movie Collection:ಕರಾವಳಿ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಶೇಕ್: ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್-ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಅದುವೇ 'ಕರಾವಳಿ'. ಕರಾವಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡು, ಕಂಬಳದ ಕಣದ ಧೂಳು, ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ (Karavali Movie) ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಣೆದ ಈ ಮಾಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಈ 'ಕರಾವಳಿ' ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಬೀಸತೊಡಗಿದೆ!
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ:
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಪಂಡಿತರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಬಾಚುವ ಮೂಲಕ 'ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್! ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ 'ಹೌಸ್ ಫುಲ್' ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಂಬಳದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಭ್ರಮ:
ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ 'ಕಂಬಳ'ವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದಿರುವ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ರಾಜ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ತೂಕದ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ತಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೀವೇ ಊಹಿಸಿ. 175 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಪಯಣ, ಈಗ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದುಬೈ-ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಹವಾ:
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸದ್ದೇ ಕೇಳಿಬರಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಖ್ಯಾತ 'ಫಾರಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಸ್' ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಾವಳಿಯ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್:
ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿರುವ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿತರಕರು ಕೂಡ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಡಬ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಕರಾವಳಿ' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳ ಓಟದಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಕಣಕ್ಕೆ ನೀವೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ!