ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!
ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (Puneeth Rajkumar) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಬಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಾದ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ:
'ಅಂಜನಿಪುತ್ರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಯಿತಂತೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಇನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ (Broader Perspective) ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು," ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪು ಎಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ:
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಬದ್ಧತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. "ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದಿಂದಲೇ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಸರಳತೆ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ.
ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ:
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಅಂಜನಿಪುತ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಂದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನೀಡಿದ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಇಂದು ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣ" ಎಂದು ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ, ಅಂದು ತಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾದವರನ್ನು ನೆನೆಯುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಂತಹ ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಮರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. 'ಅಪ್ಪು ಎಂಬ ಪವರ್ ಹೌಸ್' ಇಂದಿಗೂ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ!