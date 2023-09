ಇಂದು ನಟ ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್​ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಇದಾಗಲೇ ರಮೇಶ್​ ಅವರು ಕುತೂಹಲದ ಪೋಸ್ಟ್​ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ದೈಜಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ರಮೇಶ್​ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಗಣೇಶ್​ ಅವರು ಕುತೂಹಲದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್​ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್​ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್​ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್​ ರಮೇಶ್​ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಗಣೇಶ್​ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಿಂದ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಖ್ಯಾತ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಷೋ (The greatest show ever seen) ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಟ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ನಟ ಗಣೇಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನ ಈ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಎ ಆರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿರುವುದು ಈ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ವಿಖ್ಯಾತ್​ ಅವರು, 2017ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ, 2017ರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ, 2021ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್, 2022ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್​ ರಾಗದಂಥ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟನ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಘೋಷಣೆ

ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ರಮೇಶ್​ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್​ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೇ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಹಿಂದೆ 2016ರಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್​ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದ 'ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್​ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ತೆರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆನೇ ಇಂದು ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್​ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ‘ಶಿವಾಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ 1’ ಹಾಗೂ ‘ಶಿವಾಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ 2’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಕಾಶ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದೈಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್​ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ ಇದೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ಇದು ರಮೇಶ್ ಅವರ 106ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ 2024ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ. ತಾರಾಬಳಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್‌ ಅರವಿಂದ್‌ (Ramesh Aravind) ನಾಯಕನಾದರೆ, ನಾಯಕಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಚಿತ್ರವು ಮಿಸ್ಟರಿ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.

