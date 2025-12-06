ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆವಿಲ್ನ ಸಂಭ್ರಮದ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೆವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ, ಡೆವಿಲ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ಡೆವಿಲ್ಗೆ ಆತಂಕ ?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಈಗ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಟ ದರ್ಶನ್, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್-ಉಪೇಂದ್ರ, ಮೊಗದೊಂದು ಕಡೆ ಬಾದ್ ಷಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್.. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಯ ಅಬ್ಬರ, ಬೆಂಕಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್.. ಹಾಗಾದ್ರೇ ಏನಿದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾಳಗ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಡೆವಿಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್.. ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಟೆನ್ಷನ್..!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆವಿಲ್ನ (The Devil) ಸಂಭ್ರಮದ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೆವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ, ಡೆವಿಲ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು 6 ದಿನ ಕಳೆದ್ರೆ ಡೆವಿಲ್ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಡೆವಿಲ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೈಲರ್..
ದರ್ಶನ್ ಲಕ್ಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ 'ಡೆವಿಲ್' ರಿಲೀಸ್; ಈ ಭಾರಿಯೂ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಸಾರಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ..?
ಹೌದು, ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೆ ಗೆಲುವೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ಡೆವಿಲ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ರ ಲಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ನರ್ಥಕಿ ಥಿಯೇಟರ್.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ರ 100 ಅಡಿ ಕಟೌಟ್ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ದಾಸನ ಇಡೀ ಅಭಿಮಾನಿ ವೃಂಧ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಿಲನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟೀಮ್ ಬರಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಂದ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ 100 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ದಾಸ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಡೆವಿಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ್ದು..
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪಾಲಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷೀ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ. ದರ್ಶನ್ ಆಭಿನಯದ 28 ಸಿನಿಮಾಗಳು ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿವೆ. ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಬುಲ್ ಬುಲ್, ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ದಾಸ, ಸಾರಥಿ, ರಾಬರ್ಟ್, ಗಜ, ಯಜಮಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನರ್ತಕಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ.
ನರ್ತಕಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ, ಉಪ್ಪಿ, ಶಿವಣ್ಣ; ನರ್ತಕಿಯಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಡೆವಿಲ್..?
ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪೇಂಧ್ರ, ಸುದೀಪ್ಗೂ ಲಕ್ಕಿ.. ಈಗ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ 45 ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ದಿನ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನರ್ತಕಿಯಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕುತೂಹಲ. ಆ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ 45 ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗು ಮಾರ್ಕ್ ಮೂವಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿ..
