ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ 25ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಅತ್ತೆಯ ಮದುವೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿನ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಸೀರೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ!
ಅತ್ತೆಯ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪು
ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವೆಂದರೆ ಉಡುಗೊರೆ, ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳ ಸಂಗಮ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜೊತೆಯಿಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವೂ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಅತ್ತೆಯ ಮದುವೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾ, ತಾಯಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯನ್ನೂ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ನೆನಪು!
ಪ್ರಿಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದೇಶದ ಸಾರವೇ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದು ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಸಾಗಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಳೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಳಪಿನಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯರ ನೆನಪು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಎಂಬ ಸುಂದರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಮೂಹ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳ ಆಚರಣೆ, ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳು
25ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಆಚರಣೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಆಭರಣಗಳ ವೈಭವಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ನೆನಪುಗಳು; ಸೀರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅದರೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ಪ್ರಿಯಾ ನಡೆ
ಇನ್ನು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ, ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅವರ ಮನೋಭಾವ ಹಲವರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ 25 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಪಯಣದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥ ತುಂಬಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬಂಧ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾರಿದೆ.