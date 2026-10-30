ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಖರ್ಚನ್ನು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು 50-50 ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಧುವಿನ ಮನೆಯವರೇ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಖರ್ಚು 50-50 ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಅತ್ತೆಮನೆಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತಾ? ಯುವತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ!
ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೆಸುಗೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಧುವಿನ ಮನೆಯವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಖರ್ಚು ವಧುವಿನ ಮನೆಯವರದ್ದೇ ಏಕೆ?
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭಾವಿ ಪತಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಅತ್ತೆಮನೆಯವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ವಧುವಿನ ಮನೆಯವರೇ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್, ಮೆಹೆಂದಿ, ಸಂಗೀತ್ ಮತ್ತು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಂತಹ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚನ್ನೂ ವಧುವಿನ ಮನೆಯವರೇ ಏಕೆ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯುವತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ.
50-50 ಖರ್ಚಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪೇ?
ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಭಾವಿ ಅತ್ತೆಮನೆಯವರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ನೋವಾಗದಂತೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮದುವೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಮದುವೆ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾತುಕತೆ ಅಗತ್ಯ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಬಜೆಟ್, ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮದುವೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖರ್ಚಿನ ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು.