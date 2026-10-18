Man gifts wife lottery tickets ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ.
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಪತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 577,777 ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಪತಿ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ, ಪತ್ನಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ!
ಈ ಘಟನೆ ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಜೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಡ್ಫೋರ್ಡ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರ ಪತಿ ನೀಡಿದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಲಾಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ವಾಟರ್ಲಿಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಿಕ್-ಇ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಎರಡು 'ಗೋಲ್ಡ್ 7s' ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್-ಆಫ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅವರು ಆ ಎರಡೂ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪತ್ನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಪತ್ನಿ, ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ! ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬಹುಮಾನವಾದ 577,777 ಡಾಲರ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ದಂಪತಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು.
ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಪತಿಯ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆ ಮಹಿಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಾಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಗೆದ್ದ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಎರಡು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ದಂಪತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪತ್ನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಶೇಷ.
ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ!
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಈ ದಂಪತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಥದ್ದೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಪತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಗೆಲುವುಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಲಾಟರಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಖಚಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.