ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಮ್ ಓನರ್ ಸಮೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕವಾಡಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರ ಫೋಟೋಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಆತನ ಸಹಚರನ ಮೇಲೂ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ'ಯ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜಿಮ್ ಓನರ್ ಸಮೀರ್ ಮುಲ್ಲಾನ ಕಾ*ಮಕಾಂಡಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಾಗಲೇ ಆತನನ್ನು ನಂಬಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮೀರ್ಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಡಗಿಕುಳಿತಿದ್ದಾರೋ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮೀರಾ ಎಂದು ತುಂಡುಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಆತನ ಜೊತೆ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ ನಿಂತು. ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನಿಂತು ಫೋಟೋಗೇ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಮಾತು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮೂಲಕ ಈತನ ಪರಿಚಯವಾಯ್ತು, ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು ಎನ್ನೋದು. ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳು ಎಂದವರೇ ಈಗ ಖುದ್ದು ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ.
ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಳೋ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರು!
ನೋಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್, ದುಬಾರಿ ಬೈಕೋ, ದುಬಾರಿ ಕಾರೋ, ದುಬಾರಿ ವಾಚೋ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೋ, ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೋ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂಥವರ ಬಲೆಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಎಂದು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ಇದೀಗ ಈ ಸಮೀರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಏನೋ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಿದೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಮೀರ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಇವೆ. ನಾನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಅಮಾಯಕನಂತೆ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಮೀರ. ಆದರೆ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತನ್ನಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಂಥ ಮಾತು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನೋ ಏನೋ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ...
ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಮೀರನ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳೂ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ (Love Jihad) ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಫೀಸ್ ಮಿಯಾನ್ನಾವರ್ ಎಂಬಾತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಯುವತಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈತ ಕೂಡ ಸಮೀರ್ನ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಯುವತಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈತ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಾಟಕ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈತ ಪ್ರೀತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಕ ರೇ*ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬಳು ಈತನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲವ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದ. ನಾನೂ ನಂಬಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ ಯುವತಿ.