Age when luck changes: ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಏಕೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆನಪಿಡಿ..ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅದರ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
1-25 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ 1-25 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸು ಇದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅವರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
26 ರಿಂದ 32 ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುವ ಸಮಯ
26 ರಿಂದ 32 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಡತನದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಏರಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
33 ರಿಂದ 50 ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ
33 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 50 ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಸಮಯವು ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ನೀವು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಠಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕು.