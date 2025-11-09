Chanakya Niti: ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ...ಇಂಥವರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇವರು ಒರ್ವ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಾಣಕ್ಯರು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಿವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಮಾನವ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಿವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡದವರು
ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸು ಮುರಿಸುಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಅವಕಾಶದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು
ಚಾಣಕ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೀವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಏನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ನೀವು ಈ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು.