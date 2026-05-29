ಗೋವಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಮೂವರು ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಜಗಳ, ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜಗಳ. ಆದರೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊ ಮಾತ್ರ ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ನಗಿಸುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಅವನ “ಲವ್ ಲೈಫ್”. ಗೋವಾಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್‌ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ, ಅದೇ ಫ್ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಗೆಳತಿಯರು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತೋ ಅದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ಶುರುವಾದ ಡ್ರಾಮಾ

ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯುವಕ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಫ್ಲೈಟ್‌ಗೆ ಅವನ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಗೆಳತಿಯರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು, ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲ ಅಥವಾ ಹೊಡೆದಾಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಹುಡುಗಿಯರ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗನ ವಿಚಿತ್ರ ಮುಖಭಾವಗಳು.

ಫ್ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾಟಕ

ವಿಮಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವೆಯೋ, ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ, ಯಾರೂ ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಾತೇ ಸರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಯುವಕ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಸ್ ಮಳೆ

ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ,

“ಇದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲರ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರು?” ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬರು,

“ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ!” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ,

“ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಮೂವರು!” ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರು ಆ ಯುವಕನ “ಅದೃಷ್ಟ”ವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು “ಅತಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟಗಾರ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ?

ಈ ಘಟನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೀಡಿಯೊವೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೇವಲ ಜಗಳಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ “ಗೋವಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಲವ್ ಡ್ರಾಮಾ” ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಹೊಸ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.

