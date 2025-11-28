ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಸಂಬಂಧ: ಅಮೆರಿಕದ ಲೂಲು ತನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ 20 ವರ್ಷದವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ, ಸತ್ಯ ತಿಳಿದು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದಳು. ಮೊದಲು ಕೋಪಗೊಂಡರೂ, ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
The story of a couple with an age gap: ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಿಜ, ಆದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯಾಂಶ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಆಕೆ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಲೂಲುಳ ಕಥೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆ ತಿಳಿಯೋಣ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬಹುದು.
ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಲೂಲು (Lulu) ಒಂದು ಟಿವಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಟಾಪ್ಸಿಕೆಸ್ಟ್ (Topsikkest) ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಸಿಕೆಸ್ಟ್ ಹೂಡಿ ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ನಾಯಿಯನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. 6 ಅಡಿ 5 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಗಡಸು ಧ್ವನಿ ನೋಡಿ, ಲೂಲು ಆತ ಕೂಡ ತನ್ನಂತೆ 20ರ ಹರೆಯದವನಿರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಳು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಶುರುವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು. ಟಾಪ್ಸಿಕೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಲೂಲುಳ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೆ, ತನಗೆ 20 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಆತ ಆಗಷ್ಟೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ideal couple age gap: ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ಹುಡುಗ ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ?
ಟಾಪ್ಸಿಕೆಸ್ಟ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ನಾನು ವಯಸ್ಸು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಅವಳು ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ'. ಲೂಲು ಮತ್ತು ಟಾಪ್ಸಿಕೆಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದು, ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಬಹಳ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗುವುದಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಯಾರೋ ಲೂಲುಗೆ ಆಕೆ ಒಬ್ಬ 'ಟೀನೇಜರ್' ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಕೆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಳು. ಲೂಲು ಹೇಳಿದಳು, 'ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಅವನ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ'.
ಯುವತಿಯ ತಂದೆಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ
ಆದರೆ, ಕೋಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ, ಟಾಪ್ಸಿಕೆಸ್ಟ್ ಉಳಿದ 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರಂತಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಲೂಲುಳ ತಂದೆಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಅದನ್ನು ಸಮಯವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು.
ಈಗ, ಲೂಲು ಮತ್ತು ಟಾಪ್ಸಿಕೆಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೂಲು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗಳ ತಾಯಿ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಆದರೂ, ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಟೀಕೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.