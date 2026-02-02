AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಒರಾಕಲ್ ಸುಮಾರು 20,000 ದಿಂದ 30,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಕಂಪನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಾರೀ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ಒರಾಕಲ್ (Oracle) ಸುಮಾರು 20,000 ರಿಂದ 30,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಡಿ ಕೋವೆನ್ (TD Cowen) ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಿಐಒ (CIO) ವರದಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸವಾಲು
ಟಿಡಿ ಕೋವೆನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒರಾಕಲ್ನ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒರಾಕಲ್ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಗದು ಹರಿವು (cash flow) ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಒರಾಕಲ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
‘ಒರಾಕಲ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುರಿತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು’
“ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಒರಾಕಲ್ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಟಿಡಿ ಕೋವೆನ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐ (OpenAI) ಜೊತೆಗಿನ ಒರಾಕಲ್ನ ಬಹುಚರ್ಚಿತ 300 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೀಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
‘ಓಪನ್ಎಐ ಒಪ್ಪಂದವು ಒರಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ’
ಟಿಡಿ ಕೋವೆನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಓಪನ್ಎಐಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಒರಾಕಲ್ ಸುಮಾರು 156 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಜಿಪಿಯುಗಳು (GPUs) ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒರಾಕಲ್ 58 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ 38 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಾಲವು ಈಗಾಗಲೇ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ಷೇರು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ಒರಾಕಲ್ನ ಷೇರುಗಳು ಇದೀಗ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 463 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ
ಒರಾಕಲ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒರಾಕಲ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರದಿಂದ, ಸಾಲದಾತರು ಒರಾಕಲ್ಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜಂಕ್-ರೇಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಟಿಡಿ ಕೋವೆನ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಒರಾಕಲ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒರಾಕಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಶೇಷವಾಗಿ ಓಪನ್ಎಐ—ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸೆರ್ನರ್ ಮಾರಾಟದ ಚರ್ಚೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ 40% ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ
ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಒರಾಕಲ್ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೌಲ್ಯದ 40 ಶೇಕಡಾ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನೇ ಸಹ-ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮದೇ ಚಿಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒದಗಿಸುವ “Bring Your Own Chip” ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, 2022ರಲ್ಲಿ 28.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಘಟಕ ‘ಸೆರ್ನರ್ (Cerner)’ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಎಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಒರಾಕಲ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ?
ಟಿಡಿ ಕೋವೆನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಓಪನ್ಎಐ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಕೆಲವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಒರಾಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡಗಳ ಕುರಿತು ಒರಾಕಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಒರಾಕಲ್ ವಜಾಗಳು: ಮುಂದೆ ಏನು?
ಎಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಧಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಒರಾಕಲ್, ಇದೀಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆ ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಹಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 30,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒರಾಕಲ್ ಯಾವ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಲಿದೆ.