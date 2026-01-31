- Home
- ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ, ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಿದ RRB
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ, ಜನವರಿ 31 ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು, ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ದೇಶದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವಿಶ್ವದ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಯ ರೈಲ್ವೇ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ರೈಲ್ವೇ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
21,997 ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ
ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21,997 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಅರ್ಹರು ಇಂದಿನಿಂದ (ಜ.31,2026) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026. ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ 10 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೇಗೆ? ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?
ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತರು ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. rrbapply.gov.in. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಒಬಿಸಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ 500 ಹಾಗೂ EWS ಕೆಟಗರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 400 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಿಬಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಇಬಿಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಬಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರೀಶೀಲನೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸಿಬಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಸಿಬಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಮಯ 90 ನಿಮಿಷ. 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದಾಗಿದೆ. 25 ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, 25 ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಲಿದೆ. ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಮೈನಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಟ ಪಾಸ್ ಅಂಕ ಶೇಕಡಾ 40. ಇನ್ನು EWS,ಒಬಿಸಿ, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಾಸ್ ಅಂಕ ಶೇಕಡಾ 30.