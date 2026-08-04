ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ನಡುವಿನ ಸೇಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಯನಿಧಿ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕಮೆಂಟ್ ವಿವಾದವು ದ್ರಾವಿಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಹೋರಾಟಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಡು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಹೈ-ಡ್ರಾಮಾಗಳಿರುತ್ತವೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮಿಳುನಾಡು ಕಂಡ 'ಕಲೈಂಜರ್' ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮತ್ತು 'ಅಮ್ಮ' ಜಯಲಲಿತಾ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಇತಿಹಾಸದ ಚಕ್ರ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಅಂದು ಕರುಣಾನಿಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಜಯಲಲಿತಾ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ (DMK) ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ (AIADMK) ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದರೆ ಅದು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತವೆ.
1989ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕರಾಳ ಘಟನೆ
ಮಾರ್ಚ್ 25, 1989ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ. ಅಂದು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಯಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆಯಿತು. ಮೈಕ್ಗಳು, ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ಗಳು ಅಸ್ತ್ರಗಳಾದವು. ಈ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಅವಮಾನಿಸಿದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸದನದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಜಯಲಲಿತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೇಳಿದಂತೆ 1991ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು.
2001ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂಧನ
ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಲೈಂಜರ್ ನಡುವಿನ ಸೇಡು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದರೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂದು 78 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರನ್ನು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:30ಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ವೃದ್ಧ ನಾಯಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು 1989ರ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇಡು ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಯಿತು.
ದ್ರಾವಿಡ ನೆಲದ ಹೊಸ ರೈವಲರಿ
ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಮರೆಯಾದ ಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೂನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷದ ಪ್ರವೇಶ ಈ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 13ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪುತ್ರ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷದ ಉದಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಡಿಎಂಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಈಗ ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆಗಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಕುವ ಬರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀಡಿದ 'ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ' ಹೇಳಿಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ.
'ತ್ರಿಶಾ' ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉದಯನಿಧಿ ಬಂಧನ
ಈ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಈಗ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜನರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ನಟಿ 'ತ್ರಿಶಾ' ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಉದಯನಿಧಿ, ಅಶ್ಲೀಲ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತಹ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ನಗೆ ಬೀರಿದರು.
ಈ ಹೇಳಿಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿ ಕೆ (TVK) ಪಕ್ಷವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿತು. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಉದಯನಿಧಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನು ಒಂದು ಜೋಕ್ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಉದಯನಿಧಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣ
ಅಂದು ಜಯಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಉದಯನಿಧಿ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆ: ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದವರು (ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಂತೆ), ಉದಯನಿಧಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಬಂದವರು (ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರಂತೆ).
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತಿನ ಸಮರ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ 'ಸೇಡಿನ ರಾಜಕೀಯ' ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
- ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ: ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆದ ನಂತರ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಬಲ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯವು ಎಂದಿಗೂ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬುದು ಸೇಡು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ನಡುವಿನ ಆಟ. ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಬಂಧನವು ಈ ಹೊಸ ರೈವಲರಿಯ ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರವೇ? ಅಂದು ಜಯಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಕರುಣಾನಿಧಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆಡವಲು ಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ, ಇಂದು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಉದಯನಿಧಿ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಉತ್ತರ ಭವಿಷ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 'ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ವರ್ಸಸ್ 'ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ಮನೆತನ'ದ ಸಮರ ರಂಗೇರಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವು ಸದಾ ಚಕ್ರದಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಕಲೈಂಜರ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಸಮರವು ಈಗ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಉದಯನಿಧಿ ನಡುವಿನ ವರಸೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಉದಯನಿಧಿ ಬಂಧನವು ದ್ರಾವಿಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ 'ಸೇಡಿನ ರಾಜಕೀಯ'ಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವೋ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.