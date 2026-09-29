ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಮಾವುತರ ಉಪಾಹಾರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್, ಸಂಜೆ ಸಚಿವರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಸರಾ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೂ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ವೀರ್ ಅಸಮಾಧಾನ
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಉಪಾಹಾರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡು ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಸಂಜೆ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ ಕೂತು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು
ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಸರಾದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.