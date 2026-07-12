ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸದರು ಮಾಸಿಕ ₹31,000 ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಸಕರ ಪಿಂಚಣಿಯು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಸದರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಸದ, ಶಾಸಕರಾಗಿ ಎರಡೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವಾದಗಳಿವೆ.
ಭಾರತದ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ವಿಷಯವು ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಪಿಂಚಣಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ? ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿಯಮಗಳೇ ಇಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ? ಈ ರೀತಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸಂಸದರು ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ಶಾಸಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ?
ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?
ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸದೀಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ₹31,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2023 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮಾಸಿಕ ₹25,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಸದರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವಾ ಅವಧಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,500 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ?
ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ₹31,000 ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹5,000 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹36,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ₹31,000 ಜೊತೆಗೆ ₹7,500 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹38,500 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಸಕರು ಪಿಂಚಣಿ ಹೇಗಿದೆ?
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಸಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ತನ್ನ ಶಾಸಕರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಸದರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಬಹುದೇ?
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವೂ ಇದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಡ್ಯುಯಲ್ ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ