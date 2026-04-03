ಏಷ್ಯಾ ಸೀರೀಸ್‌ ರೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರೇಸರ್‌ ಕಿಯಾನ್‌ ಶಾ ಪೋಡಿಯಂ ಫಿನಿಶ್‌, ಅಂ.ರಾ.ರೇಸಿಂಗ್‌ನ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಮಿಂಚಿದ ರಾಯೊ ರೇಸಿಂಗ್‌ ತಂಡದ ಚಾಲಕನ ಸಾಧನೆ.

ಮುಂಬೈ (ಏ.03) ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರೇಸರ್‌, ರಾಯೊ ರೇಸಿಂಗ್‌ನ ಕಿಯಾನ್‌ ಶಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಸಿಂಗ್‌ನ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಎಂಇ ಏಷ್ಯಾ ಸೀರೀಸ್‌ ಹಾಗೂ ಐಎಎಂಇ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೀರೀಸ್‌ನ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ 15 ವರ್ಷದ ಕಿಯಾನ್‌, ಪೋಡಿಯಂ ಫಿನಿಶ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಮೊಣಕೈ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಿಯಾನ್‌ಗೆ ಈ ರೇಸ್‌ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುವುದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರೇಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಿಯಾನ್‌, ಛಲ ಬಿಡದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿ ರೇಸ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಡ್ತಿ

ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಕಿಯಾನ್‌, ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌, ಏಷ್ಯನ್‌ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಕಿಯಾನ್‌ ಪೋಡಿಯಂ ಫಿನಿಶ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಿಯಾನ್‌, ಫೈನಲ್‌ ರೇಸ್‌ನ ಗ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ 14ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಕಿಯಾನ್‌, 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾಲಿ ಏಷ್ಯನ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಯು ಕಾ ಪೋಗಿಂತ ಕೇವಲ 1.6 ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 5 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಚಾಲಕರನ್ನು ಪೋಡಿಯಂ ಫಿನಿಶರ್ಸ್‌ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ರೇಸ್‌ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೀರೀಸ್‌ ಆಗಿಯೂ ಕರೆಯಲ್ಪಿಟ್ಟಿತು. ಅಗ್ರ-5ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ರೇಸರ್‌ಗಳು ಸೀರೀಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ಕಾರಣ, ಕಿಯಾನ್‌ಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯಿತು. ಸಿಂಗಾಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ದಿಲ್ಲಾನ್‌ ಟಾನ್ ಹಾಗೂ 8 ಬಾರಿ ಥಾಯ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟೋಬಿ ಗೇಲ್‌ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕಿಯಾನ್‌, ‘ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದವು. ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಟ್ರೈನರ್‌ ರೋಹನ್‌ರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾನ್‌ರ ಕೋಚ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ರಾಯೊಮಂಡ್‌ ಬನಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಸರ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಫಿನಿಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಏಷ್ಯಾ ಸೀರೀಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಿಯಾನ್‌, ಆ ನಂತರದ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಕಿಯಾನ್‌ ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್‌ ರೋಟಾಕ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಐಎಎಂಇ ಸೀರೀಸ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.