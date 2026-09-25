ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಸೇನಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಶ್ರೇಣಿಗಳಿದ್ದು, ಅತ್ಯುನ್ನತ 'ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್' ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು (Indian Army) ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂ-ಆಧರಿತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು. ಇದು ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಕಂಪೆನಿಯ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ನಂತರ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಭಾರತವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ದಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಂ. ಸತ್ಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು 1949 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಜನರಲ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬುಚರ್ ಬದಲಿಗೆ ನೇಮಿಸಿತು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಈ ದಿನದಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐದು ಯುದ್ಧ
ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಐದು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ. ನಾಲ್ಕು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಈ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ, ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅನೇಕ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಲೆಬನಾನ್, ಅಂಗೋಲಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಇಂಥ ಸೇನೆಯ ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಸೇನೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳು (Rank) ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೂ 17 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿವೆ. ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿರುವವರು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರು.
1. ಸಿಪಾಯಿ (Sepoy)
2. ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯ್ಕ ( Lance Naik)
3. ನಾಯಕ್ (Naik)
4. ಹವಾಲ್ದಾರ್ ( Havildar)
5. ನೈಬ್ ಸುಬೇದಾರ್ (Naib Subedar)
6. ಸುಬೇದಾರ್ (Subedar)
7. ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ (Subedar Major)
8. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ (Lieutenant)
9. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ (Captain)
10. ಮೇಜರ್ (Major)
11. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ (Lieutenant Colonel)
12. ಕರ್ನಲ್ (Colonel)
13. ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ (Brigadier)
14. ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ (Major General)
15. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ (Lieutenant General)
16. ಜನರಲ್ (General)
17. ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ (Field Marshal)
ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಮಾಣೆಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ. ಕಾರಿಯಪ್ಪ. ಸ್ಯಾಮ್ ಮಾಣೆಕ್ಷಾ ಅವರು, 1971 ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ 1973 ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಕೆ.ಎಂ. ಕಾರಿಯಪ್ಪನವರು, ನಂತರ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಗೌರವ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿ 1986 ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.