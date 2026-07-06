Gauri Spratt ex husband: ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ, ಮಗ ಕ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿಯವರ ವಿವಾಹದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗೌರಿ ಮೊದಲ ಮದುವೆ, ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ ಯಾರು? ಈಗ ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಗೌರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಗ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದಲೂ ದೂರವಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ ಯಾರು?
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿಯ ಮೊದಲ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಕುನಾಲ್ ಸ್ಪ್ರಾಟ್. ಕುನಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು 2010 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರಿಗೆ ಕ್ವಿನ್ ಎಂಬ ಮಗ!
ಗೌರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 2023ರಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಗ ಗೌರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೌರಿ ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಅವರ ತಂದೆ ತಮಿಳು-ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪಂಜಾಬಿ-ಐರಿಶ್. ಗೌರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೌರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವರು ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟೇನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಲಂಡನ್ನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್, ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಮೀರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾದರು?
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜುಲೈ 5 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಪ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಬಿಳಿ ಧೋತಿ-ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಗೌರಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೀರ್ ಅವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗೌರಿಯ ಮಗ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.