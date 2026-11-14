ನಾಯಕ, ಖಳನಾಯಕ, ಹಾಸ್ಯನಟ, ಪೋಷಕ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಗಿರಿಬಾಬು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಲಾಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿನಯ ಶೈಲಿ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ಗಿರಿಬಾಬು ನಿಧನ; ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಸಿನಿರಂಗ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗಿರಿಬಾಬು (ಯೆರ್ರಾ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್) ಅವರು ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 14) ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕೊಂಡಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ವಯೋಸಹಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗಿರಿಬಾಬು (Giribabu) ಅವರು ಕೆಲಕಾಲದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
1946ರ ಜೂನ್ 8ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾವಿನೂತಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಿರಿಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟನೆ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಳಿಕ 1973ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಜಗಮೇ ಮಾಯ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ನಂತರ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಅಭಿನಯದಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ನಾಯಕನಿಂದ ಖಳನಾಯಕನವರೆಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳ
ನಾಯಕನಿಂದ ಖಳನಾಯಕನವರೆಗೆ… ಪಾತ್ರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ : ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಬಾಬು 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಕೃಷ್ಣ, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
‘ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂ’, ‘ಕರುಣಾಮಯಡುʼ, ‘ಪಸಿವಾಡಿ ಪ್ರಾಣಂ’, ‘ಹಲೋ ಬ್ರದರ್’, ‘ನಿನ್ನೇ ಪೆಲ್ಲದಾಟ’, ‘ಗಮ್ಯಂ’, ‘ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯ, ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಹಿರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಸಾಧನೆ
ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಗಿರಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಜಯಭೇರಿ ಆರ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ‘ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನ’, ‘ಮೆರುಪು ದಾಡಿ’ ಮತ್ತು ‘ಇಂದ್ರಜಿತ್’ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು. ‘ರಣರಂಗಂ’, ‘ಇಂದ್ರಜಿತ್’ ಹಾಗೂ ‘ನೀ ಸುಖಮೇ ನೀ ಕೊರಕುಂಟಾ’ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಅನ್ನಿ ಮಂಚಿ ಸಕುನಮೂಲೆ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿತ್ರಪಟ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಅವರ ಕೊನೆಯ ತೆರೆಕಾಣಿಕೆ.
ನಟ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಕಲೆಯ ಪರಂಪರೆ : ಗಿರಿಬಾಬು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ರಘು ಬಾಬು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಬೋಸ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಗಿರಿಬಾಬು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವು ಅನುಭವಸಂಪನ್ನ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಾಯಕ, ಖಳನಾಯಕ, ಹಾಸ್ಯನಟ, ಪೋಷಕ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಗಿರಿಬಾಬು ಅವರ ಕಲಾಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿನಯ ಶೈಲಿ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
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