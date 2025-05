Sonakshi Sinha: ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಪತಿ ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ..!

Read Full Article

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ "ದಬಾಂಗ್" ಬೆಡಗಿ, ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ (Sonakshi Sinha) ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ, ನಟ ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಳ ನೋಂದಣಿ ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ಅದ್ದೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ನವಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹಾನಂತರದ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು (ಹನಿಮೂನ್) ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಅವರು, "ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ (Too much cute when he’s sleeping also) #VacationModeOn" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಾವು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.

ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ವಿವಾಹವು ಅಂತರ್‌ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ತಂದೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು. "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಜೋಡಿ 'ರಾಮ್ ಔರ್ ಶ್ಯಾಮ್' ಅಥವಾ 'ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನವರಾಗಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು, ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿ ರಂಗದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ಹನಿಮೂನ್‌ನ ತುಣುಕುಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇಬ್ಬರೂ "ಕಾಕುಡ" ಎಂಬ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.