ಹೈದರಾಬಾದ್: 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿಗೂಢ (cryptic) ಸಂದೇಶವೊಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಈ ಬಾರಿ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, "ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ" (Be careful who you make friends with) ಎಂಬರ್ಥದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬರ್ಥ ಬರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು (quote) ಸಹ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದ ಮಾತೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಪಾಠವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಬಹುದೇ? ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಎಂಬ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ, 'ರೇನ್‌ಬೋ', ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಕುಬೇರ', ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಛಾವಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಡುವೆ, ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಂದೇಶವು ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿವಾದದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂದೂ ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ನಕಲಿ ಮುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸಂದೇಶವು ಅವರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವವರೆಗೂ, ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜನರ ನಿಜವಾದ ಮುಖಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.