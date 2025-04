ರಾಜಕುಮಾರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಪದ್ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರೆ: ‘ಕಿಸ್’ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿವಾದದ ಕಥೆ!

Read Full Article

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮಾಸದ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ, 1980ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರೆ (Padmini Kolhapure) ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಅಂದಿನ ರಾಜಕುಮಾರ (ಈಗಿನ ಕಿಂಗ್) ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಈ ಘಟನೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೂ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ತಮಗಾದ ಒಂದು ಮುಜುಗರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪದ್ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?

1980ರಲ್ಲಿ, ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕಮಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪದ್ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರೆ ನಟನೆಯ 'ಅಹಿಸ್ತಾ ಅಹಿಸ್ತಾ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅದರಂತೆ, ಪದ್ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರೆ ಅವರು ರಾಜಕುಮಾರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಹಾರ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ, ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪದ್ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರೆ ಅವರು ರಾಜಕುಮಾರನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ಮುತ್ತೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ವಿವಾದ:

ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದ ಘಟನೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳಿಗೆ (Protocol) ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ತೋರುವುದು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪದ್ಮಿನಿ ಅವರ ಈ ನಡೆ 'ಅತಿರೇಕ' ಹಾಗೂ 'ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮೀರಿದ್ದು' ಎಂದು ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದವು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಪದ್ಮಿನಿಗೆ ಎದುರಾದ ಮುಜುಗರ:

ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ, ಪದ್ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರೆ ಅವರು ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ (ವಲಸೆ) ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ, ಪದ್ಮಿನಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಗುತ್ತಲೇ, 'ನೀವೇನಾ ರಾಜಕುಮಾರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ?' (Is that the lady who kissed Prince Charles?) ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪದ್ಮಿನಿ, 'ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಎಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ 'ಕಿಸ್' ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದು ನಡೆದದ್ದು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಘಟನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವರ್ತನೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪದ್ಮಿನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನದ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ, ಆದರೆ ಕೊಂಚ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನೆನಪಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಟಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಾನೆ?

