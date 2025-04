ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್, ನೀವೂ ಅವರಂತೆ ಆಗ್ಬಹುದು ನೋಡಿ!

Read Full Article

ಮುಂಬೈ: ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಂಬೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ವೀಕ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. 'ಲಿಮರಿಕ್ ಬೈ ಅಬೀರ್ ಎನ್ ನಂಕಿ' (Limerick by Abirr n' Nanki) ಎಂಬ ಡಿಸೈನರ್ ಲೇಬಲ್‌ಗಾಗಿ ಶೋಸ್ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಗುಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರ‍್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೌನಿ, 'ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಆ ಕ್ಷಣದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವ' ಎಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ, ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.

ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯನೂತನ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಅವರು "ಕಡಿಮೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು" (Less is more) ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ಅತಿಯಾದ ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ," ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ಕೆಲವು ಸರಳ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು:

ಜಲಸಂಚಯನ (Hydration): 'ನಾನು ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.'

ಚರ್ಮದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ (Cleansing): 'ಎಷ್ಟೇ ದಣಿದಿದ್ದರೂ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು, ಮುಖವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಚರ್ಮ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.'

ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆ (Sunscreen): 'ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪದೇ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.'

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ (Healthy Diet): 'ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಳ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ.'

ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ (Regular Exercise): 'ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.'

ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ (Adequate Sleep): 'ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.'

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ (Positive Mindset): "ನೀವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಹೊಳಪು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.'

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯವು ಯಾವುದೇ ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಂತೋಷವೇ ಅವರ ನಿರಂತರ ಹೊಳಪಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.

