ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ರನ್ನು ಕೇವಲ ನಟ ಎಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೊರಬರಲಿವೆ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು..
Fahadh Faasil blockbuster films: ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ (Fahadh Faasil ) ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸರಿ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಫಹದ್ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. ‘ಪುಷ್ಪ’ದಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ನಟನಿಗಿಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ.
ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ನಟಿಸಿರುವ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ. ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇಸ್’, ‘ಆವೇಶಂ’, ‘ವಿಕ್ರಂ’, ‘ಪುಷ್ಪ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಫಹದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ರಂಜಿಸಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ‘ಆವೇಶಂ’ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಥೆ, ಕೇರಳದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 155 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವುದು ‘ಬೆತ್ಲಹೇಮ್ ಕುಟುಂಬ ಯುನಿಟ್’. ವಿಭಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸಿನಿಮಾ 310 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ‘ಪ್ರೇಮಲು’ಗೆ ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದರೆ, ‘ಆವೇಶಂ’ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಯ ಜತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿದ್ದವು. ‘ಬೆತ್ಲಹೇಮ್ ಕುಟುಂಬ ಯುನಿಟ್’ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ ಫಹದ್ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಟನಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಫಹದ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ರನ್ನು ಕೇವಲ ನಟ ಎಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೊರಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ, ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.