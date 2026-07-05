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- ಕೋಮಲ್ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಶುಭಾಶಯ: ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ
ಕೋಮಲ್ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಶುಭಾಶಯ: ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ
Jaggesh Wishes Komal Kumar: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜುಲೈ 4ರಂದು ತಮ್ಮ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜುಲೈ 4ರಂದು ತಮ್ಮ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ, ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶ
ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗ್ಗೇಶ್, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಾಗೋಣ
"ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಬೆಳೆದಾಗ, ಬಾಳಿದಾಗ, ಮಾಗಿದಾಗ, ಹೋಗುವಾಗ... ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮರಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಮೇಲು-ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ನಡುವೆ ಬಂದರೆ, ತಾಯಿಯ ಒಡಲನ್ನೇ ಸೀಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವ ಮನೆ ನಂದಗೋಕುಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸುಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಅದು ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲದ ಪಾಳು ಹೊಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಾಗೋಣ" ಎಂದು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಈ ಸಂದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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