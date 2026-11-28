‘ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಇದೀಗ ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಆಡಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ‘ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ’ (AOT) ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಮೌಳಿ, ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯೇ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮನದಾಳದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕಲ್ಪನಾ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಸಿನಿಮಾ ದುಲ್ಕರ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿದೆ!’
ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೂ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಯಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹೋಲಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಪಾತ್ರವು ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ‘ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ’ ಚಿತ್ರವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರಾಜಮೌಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ದುಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದುಲ್ಕರ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವಿನಯವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಗೂ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ದುಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಾಲಿಗೆ ದುಲ್ಕರ್ ಮನೆಯ ಹುಡುಗ!
‘ಮಹಾನಟಿ’, ‘ಸೀತಾ ರಾಮಂ’ ಮತ್ತು ‘ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ದುಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನವರಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿತ್ತು. ‘ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಆಡಿರುವ ಈ ಮಾತುಗಳು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿವೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಟನೊಬ್ಬನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.