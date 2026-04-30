ಕೊಚ್ಚಿ (ಏ.30): ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ ಇಳೈಗೆ ಕಂಪನಿ ನೀಡಲು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಅತಿಥಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಭಿಜಿತ್ ಪೌಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಕಾ ಕುರಿಯನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆಯ ಸುಂದರವಾದ 'ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಶೂಟ್' (Maternity Shoot) ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು ಪದಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
"ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯಬಡಿತದ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ 'ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್' (ಜೊತೆಗಾರ)ನನ್ನು ನೋಡಲು ಇಳೈ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಈ ಸುಂದರ ಪಯಣವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಅಮಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಜಿತ್ ಪೌಲ್: ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಮಲಾ ಸಹೋದರ ಅಭಿಜಿತ್, 2021ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು 'ಲೈಲಾ ಓ ಲೈಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಮತ್ತು ಜಗತ್ ದೇಸಾಯಿ ದಂಪತಿಗೆ 'ಇಳೈ' ಹೆಸರಿನ ಪುತ್ರ ಜನಿಸಿದ್ದ. ಮಗನಿಗೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡೆಲಿವರಿಯ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಮರಳಿರುವ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್, ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ 'ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್' ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ನಟನೆಯ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.