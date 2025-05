ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Read Full Article

ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (Aishwarya Rai Bachchan) ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಜರಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾನ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, 2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರ ತುಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ನೇರಳೆ (ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್) ಬಣ್ಣದ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್!

2016ರ ಕಾನ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ, 'ಸರಬ್ಜಿತ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅವರು ಹೂವಿನ ಚಿತ್ತಾರಗಳಿದ್ದ ರಮಿ ಕಾಡಿ (Rami Kadi) ವಿನ್ಯಾಸದ ಸುಂದರವಾದ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಉಡುಪಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ತುಟಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಕೆಲವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಹಲವರು ಇದನ್ನು 'ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಹುತ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಮೀಮ್‌ಗಳು, ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದವು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಂಡಿತರು ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕಾನ್‌ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.



ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಲೋರಿಯಲ್' (L'Oréal) ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ವೃತ್ತಿಪರಳು, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದರು.

ಇತ್ತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಮಾವ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ನೇರಳೆ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಮೊದಲು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ನಂತರ ನಗುತ್ತಲೇ, "ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದೆ! (What is wrong with that? It's cool!)" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ನಟಿ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ,' ಎಂದೂ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಪತಿ, ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಈ ದಿಟ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.



ಈ ನೇರಳೆ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಕರಣವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನರಂಜನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನೇರಳೆ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಲುವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿತ್ತು. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಈಗಲೂ ಜಗತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನ್ನಾಡುವಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಎನ್ನಬಹುದಲ್ಲ!