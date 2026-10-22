ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕೆನಡಾದ ಒಂಟಾರಿಯೊದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಮೂವರ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೃಹಸಾಲದ ಕಂತು ಪಾವತಿಸುವ ಹೊರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉಳಿದ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ₹1.5 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವವರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರು ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುವ ಆಸೆ
ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಹಸಿರು ಪರಿಸರ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಸಮೀಪ ವಾಸಿಸುವ ಆಸೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೆನಡಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2,200 ಡಾಲರ್ಗೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮನೆಗೆಲಸದವರ ಸಂಬಳ, ವಾಹನದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ?
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಉತ್ತಮವೇ? ಬೋಗಾದಿ ಅಥವಾ ವಿಜಯನಗರ ಹೇಗಿದೆ?
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುಟುಂಬ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹಾಗೂ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಅಥವಾ ಬೋಗಾದಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಂತಹ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
₹1.5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವೇ? ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು, ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಉತ್ತರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಕಾರಿನ ಆಯ್ಕೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಖರ್ಚು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ₹1 ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಬಡವರಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಮಿತವ್ಯಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾರವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚನೆ
ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯ ಶುಲ್ಕ, ವಾಹನದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದಿನಸಿ ಖರ್ಚು, ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ನಿಖರವಾದ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೆಟ್ಟಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ.