ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಯುವರಾಜ ಆದ್ಯವೀರ್ ನಡುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ತುಂಟಾಟ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ರಾಜಪರಂಪರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಆನೆ, ಅಂಬಾರಿ, ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜ, ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು. ಆದರೆ, ಈ ಭವ್ಯತೆಯ ನಡುವೆ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಮಮತೆಯ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ರಾಜಮನೆತನದ ಆಚೆಗಿನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅಜ್ಜಿ-ಮೊಮ್ಮಗನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೀತಿ!
ಅರಮನೆಯ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆಯೂ, ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮೊಮ್ಮಗ ಆದ್ಯವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ನಡುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ತುಂಟಾಟ ಇಡೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿರುವ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಜ್ಜಿ-ಮೊಮ್ಮಗನ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮಿನುಗು!
ಪತಿ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ, ಇಡೀ ರಾಜಮನೆತನವನ್ನು ಮತ್ತು ದಸರಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್. ಇಂದು ಅವರದ್ದೇ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಯುವರಾಜ ಆದ್ಯವೀರ್, ತಂದೆ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪೋಷಾಕು ಧರಿಸಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ರಾಜಮಾತೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಿನುಗು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಿಗದ ಅದ್ಭುತ ಭಾವನೆ.
ಪರಂಪರೆಯ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮುಗ್ಧತೆ!
ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಆದ್ಯವೀರ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯುವುದು, ರಾಜರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ. ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ರಾಜಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಯುವರಾಜನ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ತಾಯಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರ ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಿವೆ.
ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಸರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೊಮ್ಮಗನ ತುಂಟಾಟ!
ಎಷ್ಟೇ ರಾಜಮನೆತನವಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತುಂಟಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಆಕಳಿಸುವುದು, ಸುತ್ತಲೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುವ ಮುದ್ದಾದ ತುಂಟಾಟಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಕದಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸದಾ ಗಂಭೀರ ಮುಖಭಾವದಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್, ಮೊಮ್ಮಗನ ತುಂಟಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಮುಗುಳ್ನಗು ಮತ್ತು ಅವನ ತಲೆ ಸವರುವ ರೀತಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆಯೇ ಇರುವ ಅಜ್ಜಿ-ಮೊಮ್ಮಗನ ಮಮತೆಯ ಲೋಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ 'ರಿಯಲ್' ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು!
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 'ರಾಜಮನೆತನದ ವಿಡಿಯೋ' ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಂತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಎಂದರೇನೇ ಪ್ರಿತಿಯ ಪರಂಪರೆ!
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಂಬಾರಿ, ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ವೈಭವವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅದು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಈ 'ಮಮತೆಯ ದರ್ಬಾರ್' ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.