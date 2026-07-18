ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕಡಿತವಾದರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕಡಿತವಾದರೆ, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಟೋಲ್ ದಾಟದಿದ್ದರೂ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗುವುದು, ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗುವಂತಹ ದೂರುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಟೋಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NHAI) ಮೊಂಡುತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು, "ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕಡಿತವಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ (100% Refund) ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕಡಿತವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ತಪ್ಪು ಸಾಬೀತಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣವನ್ನು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಜಯ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ₹50 ಅಥವಾ ₹100 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ ಆದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಟೋಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ತೀರ್ಪು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಇನ್ನುಮುಂದೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಣ ಕಡಿತವಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಕೋರಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕಡಿತವಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ; ಹಣ ಕಡಿತವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಒದಗಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ (NHAI) ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1033 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು.
ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ; ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಿದ ಸಮಯದ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
100% ರಿಫಂಡ್ ಪಕ್ಕಾ; ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ದೂರು ನಿಜವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಡಿತಗೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾಲೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಟೋಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.